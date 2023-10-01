سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية خاصة حول انهيار سد وادي كعام الليبي، وهي الكارثة الجديدة التي تنتظرها ليبيا، وسط تحذيرات جهاز الطوارئ والدعم في ليبيا من سيول وفيضانات جديدة.

بدأت كارثة ليبيا يوم العاشر من سبتمبر الماضي، حيث اجتاحت الفيضانات والسيول الغزيرة مدينة درنة الليبية ومناطق الجبل الأخضر.

لكن هناك كارثة جديدة تهدد غرب ليبيا، فلم يمر سوى أسبوعين فقط على فاجعة درنة التي راح ضحيتها آلاف الناس، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية، وتهالك المرافق المخصصة لنقل المياه وتنقيتها، خاصة شبكات الصرف الصحي ومحطات التحلية.