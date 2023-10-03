شاهد| الأمم المتحدة تدعو لإعمار درنة.. وظهور شلالات في ليبيا

دعا كبير مسئولي الأمم المتحدة في ليبيا إلى آلية موحدة لقيادة إعادة إعمار المدينة الساحلية التي دمرتها الفيضانات المدمرة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، إن مثل هذه الآلية مطلوبة وسط "مبادرات أحادية ومتنافسة" من قبل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بشأن إعادة إعمار مدينة درنة على البحر الأبيض المتوسط وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات.

وضربت الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عن عاصفة البحر المتوسط دانيال أجزاء من شرق ليبيا الشهر الماضي.

وغمرت الفيضانات سدين خارج درنة في 11 سبتمبر، ما تسبب في حدوث تسرب ضخم للمياه التي جرفت المباني السكنية إلى البحر وأغرقت نحو ربع المدينة.

وحوَّلت السيول صحراء أوباري القاحلة في جنوب غرب ليبيا إلى بحيرة واسعة يلهو الأطفال فيها، وتجمّعت على شكل "شلالات" في منطقة الهروج، التي تضم أكبر مجموعة للجبال البركانية في شمال أفريقيا، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”.

في الهروج، صبّت الأودية المحيطة بها مياهها في المنطقة، وهي عبارة عن "براكين خامدة منذ آلاف السنين".

وأصبحت الجيوب والحفر الوعائية بها إلى خزانات مياه طبيعية، كما أصبحت الجروف "شلالات" للمياه.

يأتي هذا استمرارا لهطول الأمطار منذ السبت الماضي حتى مساء الاثنين، على عدة مدن بجنوب غرب ليبيا، بنسبة جيّدة إلى غزيرة، وفق المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتشير التوقعات المناخية إلى استمرار الموجة، وتحديدا في جبال "تيبستي وأكاكوس" ومدينة غات قرب الحدود مع الجزائر.