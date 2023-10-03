رغم استمرار الانتهاكات.. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية للحكومة الإثيوبية

تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لإثيوبيا تم تأجيلها بسبب الحرب الأهلية التي شهدتها ولاية تيجراي على مدار عامين.

وقالت جوتا أوربيلاينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، للصحفيين في أديس أبابا، إن "إثيوبيا منخرطة في عملية السلام والعدالة الانتقالية والإصلاح وقد دعم الاتحاد الأوروبي هذه المسارات باستمرار"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وأضافت المسئولة الأوروبية: "يهدف الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا معا إلى تطبيع العلاقات تدريجيا من خلال حوار سياسي منظم وإعادة بناء شراكة متبادلة التعزيز".

وكان من المقرر صرف حزمة المساعدات بين عامي 2021 و2027.

وأضافت أوربيلاينن: "بموجب استراتيجية الاستثمار في البوابة العالمية، يؤكد هذا البرنامج الإرشادي متعدد السنوات للفترة 2024-2027 من جديد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتعبئة الموارد من أجل استقرار إثيوبيا وإعادة الإعمار بعد الصراع وانتعاش الاقتصاد الكلي".

وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد إن اتفاق المساعدات يدل على "الأهمية الاستراتيجية" لشراكة إثيوبيا مع الاتحاد الأوروبي.

ولقي الآلاف حتفهم ونزح الملايين في الصراع المستمر منذ عامين بين الحكومة والقوات الإقليمية من تيجراي وانتهى الصراع رسميا في نوفمبر الماضي.

وقالت جماعات الإغاثة والأمم المتحدة إن القيود المفروضة على الوصول إلى تيجراي خلال الحرب دفعت العديد من سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة إلى حافة المجاعة.

وقد صمد اتفاق السلام إلى حد كبير، لكن خبراء الأمم المتحدة يقولون إن هناك فظائع مستمرة هناك منذ نهاية الحرب في تيجراي.

كما اندلعت اشتباكات في أواخر يوليو في منطقة أمهرة المجاورة، حيث قُتل ما لا يقل عن 183 شخصاً، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.