عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم استمرار الانتهاكات.. الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات مالية للحكومة الإثيوبية

جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق

تعهد الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لإثيوبيا تم تأجيلها بسبب الحرب الأهلية التي شهدتها ولاية تيجراي على مدار عامين.

وقالت جوتا أوربيلاينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، للصحفيين في أديس أبابا، إن "إثيوبيا منخرطة في عملية السلام والعدالة الانتقالية والإصلاح وقد دعم الاتحاد الأوروبي هذه المسارات باستمرار"، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وأضافت المسئولة الأوروبية: "يهدف الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا معا إلى تطبيع العلاقات تدريجيا من خلال حوار سياسي منظم وإعادة بناء شراكة متبادلة التعزيز".

وكان من المقرر صرف حزمة المساعدات بين عامي 2021 و2027.

وأضافت أوربيلاينن: "بموجب استراتيجية الاستثمار في البوابة العالمية، يؤكد هذا البرنامج الإرشادي متعدد السنوات للفترة 2024-2027 من جديد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتعبئة الموارد من أجل استقرار إثيوبيا وإعادة الإعمار بعد الصراع وانتعاش الاقتصاد الكلي".

وقال وزير المالية الإثيوبي أحمد شايد إن اتفاق المساعدات يدل على "الأهمية الاستراتيجية" لشراكة إثيوبيا مع الاتحاد الأوروبي.

ولقي الآلاف حتفهم ونزح الملايين في الصراع المستمر منذ عامين بين الحكومة والقوات الإقليمية من تيجراي وانتهى الصراع رسميا في نوفمبر الماضي.

وقالت جماعات الإغاثة والأمم المتحدة إن القيود المفروضة على الوصول إلى تيجراي خلال الحرب دفعت العديد من سكانها البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة إلى حافة المجاعة.

وقد صمد اتفاق السلام إلى حد كبير، لكن خبراء الأمم المتحدة يقولون إن هناك فظائع مستمرة هناك منذ نهاية الحرب في تيجراي.

كما اندلعت اشتباكات في أواخر يوليو في منطقة أمهرة المجاورة، حيث قُتل ما لا يقل عن 183 شخصاً، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية الحرب الأهلية تيجراي أديس أبابا اثيوبيا عملية السلام وزير المالية الإثيوبي أمهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله يكشف سبب رفضه دخول ابنته «دنيا» مجال التمثيل |فيديو

دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك حتى تستيقظ

استخدم كلبه في مشاجرة.. اليوم محاكمة شاب أحدث عاهة مستديمة لجاره

خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

كيفية إخفاء قنوات واتساب WhatsApp للأندرويد والآيفون

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

صحي.. طريقة عمل عصير الاْفوكادو

آلفين توفلر.. ذكرى رحيل الرجل الذي تجاوز حدود زمانه وتنبأ بمستقبل البشرية

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ