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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استخدم كلبه في مشاجرة.. اليوم محاكمة شاب أحدث عاهة مستديمة لجاره

كلب شرس
كلب شرس

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة شاب بتهمة إصابة مواطن بعاهة مستديمة بعد ما عقره كلب شرس، أطلقه المتهم فى مُشاجرة مع جيرانه، مما تسبّب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة وعقره "الكلب" .


بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب فى إصابة شخصين أحدهما فى حالة خطرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهما باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة بالمكان وقت المشاجرة وعقره الكلب، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قرّرت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات.

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