ناجي قمحة: مصر بها تجربة تنموية فريدة من نوعها

علق أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولة، على إعلان الرئيس السيسي ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في فعاليات مؤتمر حكاية وطن.

وقال أحمد ناجي قمحة في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن مصر شهدت افتتاح العديد من المشروعات القومية منذ عدة سنوات ".

وأضاف ناجي قمحة:" حكاية وطن ممتد ولن يتوقف ونحن نتحدث عن تجربة تنموية فريدة من نوعها وتنمية مستدامة مصرية ".

وتابع أحمد ناجي قمحة:" لدينا نموذج للتنمية في مصر يقوم الرئيس السيسي بعرض تفاصيله في أي لقاء له خارج مصر ".

واكمل احمد ناجي قمحة:" التنمية المستدامة المقصود بها الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي في ضوء مراعاة البعد الاجتماعي بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الأمان الاجتماعي مع مراعاة ان تشمل حق الأجيال القادمة ".