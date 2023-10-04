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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

كذب وخداع الإخوان.. الجماعة تعيد نشر صور قديمة لتشويه دعم الملايين للسيسي

صورة قديمة
صورة قديمة

واصلت جماعة الإخوان أكاذيبها وزيفها المعتاد، عبر إعادة نشر صور قديمة وتوظيفها بما يخدم خداعهم وكذبهم،  والترويج لتلك الصور على أنها وقائع حدثت في الاحتفالات التي خرجت بالملايين لميادين مصر لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك عمل توكيلات لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ونشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا لكراتين سلع ومواد غذائية، ادعت أنها منحت في للمواطنين من أجل النزول لدعم الرئيس السيسي وعمل توكيلات له.

الصورة قديمة تعود لشهر أبريل 

وبالتدقيق في أصل تلك الصور، تبين أنها صورا قديمة تعود لشهر أبريل الماضي، وهي ضمن فعاليات نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر، في إطار دورها الخدمي الذي تقوم به لدعم الأولى بالرعاية، خلال شهر رمضان المبارك.

الصور الاخرى التي روج لها جماعة الإخوان عبر صفحات الفيس بوك، هي صور لعدد من البطاقات الشخصية الملقاة على الأرض، وهي أيضا صور قديمة أعيد استخدامها من أجل توظيفها في إطار يدعم كذبها وتدليسها.

صورة قديمة معاد نشرها
صورة قديمة معاد نشرها تعود لعام 2020

وبالتدقيق والبحث عن أصل تلك الصور، تبين أنها صورا سبق نشرها على فيس بوك، في شهر نوفمبر من عام 2020.

الصورة اصلية منشورة في عام 2020
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