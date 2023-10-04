أستاذ أشعة بقصر العيني تحذر: هذه الأدوية تسبب «تثدي الرجال» |فيديو

أكدت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أستاذ الأشعة التشخيصية والداخلية بكلية طب القصر العيني، أن التثدي بالنسبة للشباب بمرحلة المراهقة يشير إلى أحد هذه الأسباب، سواء كان فسيولوجيًا والذي يعتبر تثديًا وقتيًا ويختفي تدريجيًا كلما زاد عمر الشاب، محذرة من أي تدخل جراحي بهذه الحالة.

وأوضحت "عبد الرازق"، خلال لقائها ببرنامج الستات المذاع على شاشة "النهار"، أن التثدي عند الشباب يمكن أن يُشخص من خلال السونار وله عدة مراحل ومنها مرحلة مرتجعة ومرحلة دائمة، مؤكدة أنه في حالة تواجد هذا التثدي لفترة كبيرة يتم التعامل معه سواء جراحيًا أو من خلال الحقن.

أدوية مُسببة لتثدي الرجال

وأضافت، أن السبب الآخر للتثدي هو عرض جانبي نتيجة تناول أدوية، أو بسبب المكملات الغذائية التي يتناولها الشباب بالجيم، منوهة إلى أن أدوية القلب والضغط هي سبب كبير في مشكلة التثدي، بالإضافة إلى أدوية المعدة والاكتئاب والجهاز العصبي وأخيرًا أدوية علاج الصلع.