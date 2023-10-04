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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم.. استقرار في ثمن المعدن الأصفر

صدى البلد

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-10-202  في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية بعد أن شهد ارتفاعا بختام تعاملات أمس.

وعالميا، قلّص الذهب خسائره وصعد إلى مستوى 1829 دولارًا للأوقية بعد أن وصل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارًا للأونصة.

 وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو 1,843 للبيع و1,851 للشراء .

وسجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160

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البصل في النازل.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 4-10-2023

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رغم ارتفاع الدواجن.. انخفاض مفاجيء في سعر البيض بالأسواق

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18بيع 1,843 شراء 1,851

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,457 شراء 2,469
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,252 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,150 شراء 2,160
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,843 شراء 1,851
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,433 شراء 1,440
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,229 شراء 1,234
الاونصةبيع 76,417 شراء 76,773
سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,200 شراء 17,280
الكيلوبيع 2,457,143 شراء 2,468,571

سوق الذهب 

الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد. 

الدعم المتوقع لأسعار الذهب الفورية على المدى القصير يتراوح بين 1815 و1808 دولارًا للأونصة، وقد تساعد هذه المستويات على توقف هبوط الذهب والتعافي إلى المستوى 1850 دولارًا للأونصة، وفي حالة اختراق هذا المستوى سيعمل الذهب على تثبيت أقدامه بعض الشيء والاستقرار في تداولاته. 

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