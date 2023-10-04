بزيادة 5.7%|أحمد رفعت: الصناعة أصبحت تمثل16.7% من الناتج المحلي

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن كم الجهد الذي تم بذله منذ عام 2014 وحتى الآن خرافي وأسطوري، معقبًا: “الأرقام هي اللي بتقول”، حيث قامت مصر بتصدير 6.5 مليون طن من السلع الغذائية بـ 3 مليار دولار، بجانب 27 مليار دولار صادرات صناعية والتي تشكل 53% من حجم صادرات مصر، يعكس بالفعل ماتم على أرض مصر من عمل وتطوير.



وأضاف “رفعت” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، :" دول علامتين في الزراعة والصناعة يوضحوا أن آلة الشغل في مصر أفضل من السابق بكثير".



كما أشار أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إلى أن الصناعة وصلت لـ 16.7 من الناتج المحلي بعد أن كانت تمثل أقل من 11% في 2014.