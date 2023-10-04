كولر في ورطة.. شوبير يكشف عن أزمة جديدة تضرب هجوم الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير، على مصير مشاركة الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في مباراة المارد الأحمر أمام إنبي، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية لبرنامجه مع شوبير: لياقة أنتوني موديست بعيدة تمامًا، وغير جاهز للمشاركة ويحتاج لوقت حتى يصل للفورمة الجيدة، وهذا السؤال مطروح بقوة، هل سيشارك اليوم أم لا، ولكن الموضوع ليس صعب.

وأكد أن هناك قناعات كبيرة من جانب مارسيل كولر بالمهاجم الفرنسي وقدراته لقيادة هجوم الأهلي وينتظر تألقه.

وأكد شوبير، أن هناك أزمة في الهجوم خلال الفترة الحالية، بسبب إصابة صلاح محسن وغياب كهربا محليًا لإيقافه لمدة 6 مباريات بسبب تعديه لفظيًا على جماهير الزمالك في مباراة الفريقين بالدور الأول لبطولة الدوري نسخة العام الماضي، وسيغيب عن المباريات المحلية للأهلي على مستوى بطولة الدوري فقط، وعدم جاهزية موديست بالشكل المناسب.

وضم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، 21 لاعبًا، لقائمة الفريق الأحمر التي ستواجه إنبي، يتقدمهم الفرنسي أنتوني موديست، بعد استبعاده في مباراتي سان جورج الإثيوبي، بسبب عدم قيده أفريقيا خلال شهر أغسطس الماضي.

وقائمة الأهلي المختارة هي، في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أكرم توفيق.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، أفشة، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، طاهر محمد طاهر، محمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا، أنتوني موديست.