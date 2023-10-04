شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر، أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بأسمى آيات التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، والقوات المسلحة الباسلة؛ قيادةً وضباطًا وجنودًا، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويؤكد شيخ الأزهر أن حرب أكتوبر كانت ولا تزال وستظل من أعظم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر والعالم العربي، بما تجسده من بطولات وتضحيات قوات جيشنا البواسل وشعبنا العظيم في الدفاع عن الوطن والذود عنه والحفاظ على حقوقه وكرامته، وستبقى شاهدًا على شجاعة الجيش المصري، ودليلًا على أن جنود مصر كانوا ولا يزالون الدرع الواقي والحارس الأمين الذي حماها طوال تاريخها من الغزاة والمعتدين.

وبهذه المناسبة، يدعو شيخ الأزهر جميع المصريين لاستلهام معاني الإصرار والعزيمة والعمل الجاد لبناء وطننا وتحقيق نهضته، وأن يكون هذا الانتصار العظيم حافزًا لهم لبذل الجهد والعرق في سبيل النهوض بمصرنا الحبيبة، والإسهام في نهضتها وتطورها، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار البواسل الذين ضحوا بدمائهم من أجل نصرة الوطن، وأن يحفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروهٍ وسوءٍ، وأن يُعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والنمو والرخاء والاستقرار.