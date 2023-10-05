السفارة الألمانية بالقاهرة: اجتماع بين مصر والشركاء الأوروبيين لبحث تطورات محور الطاقة

يعقد ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس، لبحث الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص بالربط بين المياه والغذاء والطاقة "نوفي".

وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة - في بيان - أن كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرين سيبحثون خلال الاجتماع البناء على ذلك، وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.

ألمانيا أحد أهم الشركاء

وأشار البيان إلى أن ألمانيا أحد أهم الشركاء في برنامج "نواف"، حيث خصصت ما يزيد عن 260 مليون دولار في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ العام الماضي لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة، بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي".

وأوضح أن بنك التنمية الألماني، بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي، مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري قاموا بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، وبدلا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة بمجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، ما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان في مصر.