الرئيس يعد والحكومة تنفذ.. توجيهات عاجلة بشأن وعود السيسي في حكاية وطن

شهدت السنوات التسع الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، طفرة كبيرة في جميع القطاعات بالدولة.

مؤتمر حكاية وطن

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في بداية كلمته باجتماع الحكومة اليوم، النتائج المهمة لمؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، موجّها الشكر للوزراء على جهودهم في عرض حقائق ومؤشرات لما تم تنفيذه من مشروعاتٍ، خلال محاور جلسات المؤتمر على مدار أيام انعقاده الثلاثة، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في خروج المؤتمر في صورة تنظيمية مشرفة.

وأكد مدبولي، أنّ المؤتمر أسهم في إظهار ما نفذته الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية غير مسبوقة، خلال فترة شهدت بدورها تحديات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعل ما تحقق في هذه الفترة إنجاز بكل المقاييس، مؤكدا أنّ الحكومة ستواصل بذل أقصى الجهود في مختلف قطاعات البناء والتنمية.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ الحكومة ستبدأ تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، مع مُتابعة ذلك في مختلف القطاعات، لافتا إلى أنّه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة في كلمته بختام مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بالعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، تلقت الحكومة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وتم تصنيفها لإرسالها إلى الوزارات المُختصة من أجل دراستها، بما يُسهم في تحقيق أكبر استفادة منها في مختلف القطاعات، فيما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على زيارته التاريخية لمبنى مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، ولقائه بأعضاء الحكومة، مؤكداً أنّ المشروع كان حُلما لم يكن ليتحقق سوى بإرادة سياسية ومتابعة دائمة من الرئيس.

في هذا الصدد، قال أحمد التايب، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها ملف الحماية الاجتماعية منذ 2014، وبالفعل شهد هذا الملف دعما كبيرا من القيادة السياسية وهذا رأيناه في دعم الأسر الأولى بالرعاية بحزم من المساعدات المالية الاستثنائية، خاصة زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5.2 مليون أسرة، غير أنه أهم مشروع من وجهة نظرى داعم للحماية الاجتماعية هو مشروع حياة كريمة لأنه أولا يستهدف 60 مليون مواطن ويستهدف الريف المصرى كله، والفئات المهمشة، غير أنه مشروع تنموى كامل بمعنى أن يتهدف تحسين حياة المواطنين في كل المجالات تعليميا وصحيا وثقافيا واجتماعيا، ويقدم لهم خدمات أساسية في البنية التحتية.

وأضاف التايب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه خلاف الجهود الكبيرة فى القضاء على المناطق العشوائية، ومواصلة تنفيذ أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودي الدخل وهو مشروع الإسكان الاجتماعى، وكل هذه المشروعات تدعم بقوة الأسر الفقيرة وتعزز من الحماية الاجتماعية.

وأكد أن حال كانت لغة الأرقام لا تكذب، فأعتقد أن أهم رقم يؤكد اهتمام الدولة بمظلة الحماية الاجتماعية أنه مستهدف في موازنة 2023/2024 فيما يخص الدعم والمنح 426 مليار جنيه مقارنة بـ 356 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023.

كلمة الرئيس السيسي بحكاية وطن

من جانبه قال عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مؤتمر حكاية وطن وعرض الإنجازات التى تحققت على مدار 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي بمثابة دليل قاطع على قدرة مصر على الاستمرار فى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأضاف "خضراوى"، إن مؤتمر حكاية وطن جاء فى توقيت مناسب للغاية لعدة اعتبارات فى مقدمتها تعريف المصريين بالإنجازات الكبيرة والمتعددة التى حققها الرئيس السيسى لمصر خلال السنوات الماضية، إضافة الى أن هذا المؤتمر كشف كل من يشككون فى إنجازات الدولة من قوى الشر والظلام والإرهاب مؤكداً الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى هذا المؤتمر، والتى كشفت بكل وضوح جميع التحديات والمخاطر التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية ونجحت القيادة السياسية الحكيمة فى التعامل معها لتحقيق الأمن والاستقرار فى كل أنحاء البلاد.

تابع: مصر بقيادة الرئيس السيسى قدمت تجربة متفردة ورائعة فى كيفية الحفاظ على الوطن عندما اتجهت القيادة السياسية فى مسارين الأول تخليص من براثن الإرهاب والإرهابيين والمسار الثانى تم تنفيذه فى نفس التوقيت، وهى تمثل فى معركة البناء وتشييد العديد من المشروعات القومية العملاقة فى جميع أنحاء البلاد، وفى مقدمتها أرض سيناء الطاهرة التى كانت تعانى من محاولات سيطرة الخونة من الإرهابيين عليها.

وأشار إلى أن مؤتمر حكاية وطن كشف مؤامرات جميع المشككين من قوى الإرهاب والظلام الذين يسعون لبث الشائعات والسموم والأكاذيب حول الإنجازات التي حققتها مصر، مشيداً بحرص القيادة السياسية على تطوير الموانئ والبنية التحتية للبلاد وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل، بالإضافة إلى ملف التكنولوجيا والرقمنة الذي شهد تطوراً كبيراً وهذه الإنجازات ساهمت في قوة واستقرار الدولة المصرية وأكدت للجميع أن مصر تسير في الطريق الصحيح.

كتابان لمجلس الوزراء

كام أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم تسليم نسخة منهما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.

وأوضح "الخشن"، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات.