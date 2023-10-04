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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة أحمد سعد ومحمد حماقي.. السيسي يشاهد أوبريت غنائيا عن حرب أكتوبر

احتفالية حرب أكتوبر
احتفالية حرب أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوبريت غنائي تمثيلي عن حرب أكتوبر، بمشاركة أحمد سعد وكريم عبد العزيز ومحمد فؤاد ومحمد حماقي، وذلك خلال الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر.

كما شاهد الرئيس فيلما تسجيليا عن الاستعداد لحرب أكتوبر وجاء في الفيلم التسجيلي، أنه قبل نشوب حرب أكتوبر المجيدة، أشرف الرئيس أنور السادات شخصيا على خطة التنسيق بين جهات عدة لتطبيق خطة الخداع، حيث تم نشر أخبار سلبية عن الوضع الاقتصادي وتصدير فكرة أن مصر لا يمكنها خوض أي معارك، وليس أمامها خيار آخر سوى القبول بحالة السلم، وعلى الصعيد السياسي تم إعداد خطة حرب بسيطة وشاملة بالتنسيق مع الجانب السوري، مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية أحداث أي تغيير مع بداية الحرب مباشرة.

تسريح 30 ألف مقاتل مصري 

كما صدر فى يوليو 1972 قرار بتسريح 30 ألفا من المجندين منذ عام 1967، وكان كثير منهم خارج التشكيلات المقاتلة الفعلية وفى مواقع خلفية، وفى الفترة من 22 وحتى 25 سبتمبر تم الإعلان عن حالة التأهب فى المطارات والقواعد الجوية بشكل دفع إسرائيل لرفع درجة استعدادها تحسبا لأى هجوم، ولكن أعلنت القوات المصرية بعد ذلك أنه كان مجرد تدريب روتيني، واستمرت القوات المصرية تطلق تلك التدريبات والمناورات من وقت لآخر حتى جاءت حرب أكتوبر وظنت إسرائيل فى بدايتها أنها مجرد تدريب أيضا ولم تكن مستعدة لها.

السيسي حرب اكتوبر أحمد سعد محمد حماقي حرب أكتوبر المجيدة

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