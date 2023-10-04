الرئيس السيسي : المصريون عازمون على صون كل ذرة رمال في بلدهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء كان واجب علينا إعمارها وتنميتها، وهو ما يتناسب مع طموحات بلدنا، وهو بالفعل ما بدأنا فيه، وتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات لأجله.

وقال السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، أن دماء أبنائنا سالت فوق ارض سيناء الطاهرة سواء بتحريرها خلال حرب اكتوبر أو تطهيرها من الإرهاب الذي استمر لمدة 10 سنوات.

وتابع الرئيس، أن المصريين عازمون على الحفاظ على كل ذرة رمال في بلدهم والإنطلاق بمصر، للتنمية الإقتصادية والتنموية لتصل مصر إلى المكانة التي يصبو إليها شعبها العظيم، ويتسق مع تاريخها.

تحيا مصر

وأشار الرئيس السيسي، أنه دائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.