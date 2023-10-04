اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

قالت شيرين زكي عبر صفحتها الشخصية بفيسبوك إن لون الكبدة قبل الطهي قد يتغير إلى اللون البرتقالي او الأصفر ويحدث ذلك بسبب تشمع الكبد وهو أحد الأمراض المزمنة التي تصيب الجهاز الهضمي ، ويحدث نتيجة عدم تجديد النسيج التالف في الكبد بأنسجة كبد سليمة ، وأيضا نتيجة هجرة الأحماض الدهنية من مناطق تمركزها في جسم الحيوان وإتجاهها الى الكبد .

فيظهر الكبد وعليه كمية ضخمة من الدهون وهو ملاحظ في الابقار السمينة نتيجة تغذيتها على مركزات الأعلاف ، وبالتالي تتحول خلايا الكبد إلى مجموعة من العقد الليفية ، يعرف هذا الاعتلال باسم Liver Cirrhosis أي التليف الكبدي نتيجة الكبد الدهني والذي يميزه هو تغير لون الكبد الطبيعي وتحوله إلى اللون الأصفر أو البرتقالي.

حكم الكبد :

غير صالح للاستهلاك الآدمي .