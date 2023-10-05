عفت السادات: تحية السيسي للرئيس الراحل والشهداء لافتة عظيمة

قال عفت السادات نجل الشقيق الراحل محمد أنور السادات، إننا نعيش الآن احتفالات، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، متابعا:" لقاء الرئيس السيسي والندوة التثقيفية أشعرتنا جميعا بفخر كبير".

وأضاف "عفت السادات"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن شخصية الراحل أنو السادات تحتاج إلى الكثير، حتى نتعرف عليها، فهو كان يحب مصر بشكل كبير، متابعا: السادات كان يحلم أن يعم الرخاء وتعزيز المواطن المصري".

واسترسل: ما حدث في حرب أكتوبر من خطط وتفكير يدرس حتى الآن، لأن خطة الخداع الاستراتيجي تحتاج الوقوف أمامها طويلا ، حيث نحجت الدولة في التعامل بذكاء مع الوضع حينها، متابعا: السادات نجح في استرد أرض مصر بالكامل..وحقق انتصارا شاملا.

ولفت إلى أن تحية الرئيس السيسي خلال الندوة إلى الراحل الرئيس السادات وشهداء مصر لافتة عظيمة، والاحتفالية كانت مليئة بالفرحة والفخر.