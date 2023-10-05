لم يخض تدريبات قوية.. كولر يكشف سبب تراجع مستوى موديست أمام إنبي

نشرالناقد الرياضي إسلام صادق تصريحات مارسيل كولر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب إسلام صادق : كولر: نحاول تأهيل موديست ولم يخض تدريبات قوية بشكل كافي قبل أن يأتي إلي القاهرة،موديست خلق 3 أو 4 فرص ولكن كان ينقصه الدقة واللاعب يؤدي بشكل جيد في ضربات الرأس.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.

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