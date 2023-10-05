مدينة مرسى مطروح تنشر أرقاما لتلقي استغاثات متضرري السيول وتحذر من السفر

حذر مركز ومدينة مرسي مطروح السادة المسافرين المتوجهين من والي طريق السلوم والطريق الدولي الساحلي، أثناء القيادة خاصة الطريق الغربي لوجود سيول تقطع الشارع بمنطقة وأدى الرمل وطريق القصر.



وتناشد الوحدة المحلية لقرية القصر سكان المناطق المتضررة من السيول بتوخي الحذر من زيادة الأمطار خلال الساعات القادمة وسوف نتابع الموقف أول بأول للتعامل الفوري مع الموقف الحالي.

ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى برفع درجة الاستعداد لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158/0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية علي صفحات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للتنبيه بما يستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة التعامل مع الموقف بالمناطق المتضررة من الأمطار.