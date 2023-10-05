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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية في 12 أكتوبر

صدى البلد

أعلنت شركة كيا أنها ستعرض لأول مرة مفهومين جديدين كهربائيين بالكامل في حدث EV Day لهذا العام، حيث ستكشف أيضًا عن المواصفات التفصيلية لسيارة الدفع الرباعي المدمجة EV5 وتزودنا بمزيد من المعلومات حول خططها المستقبلية. 

نشرت شركة صناعة السيارات الكورية صورتين تشويقيتين غامضتين تظهران تشكيلة سياراتها الكهربائية التي سيتم توسيعها قريبًا بـ "ثلاثة نماذج كهربائية جديدة صغيرة ومتوسطة الحجم".

 

نظرة فاحصة على الصورة التشويقية تكشف أن الطراز الأول من اليسار هو سيارة كيا EV6 GT الحالية. وبجانبها، توجد سيارة كوبيه سيدان منخفضة مع إشارات تصميم كروس أوفر ومصابيح LED عمودية في المقدمة، وهي واحدة من المفاهيم الجديدة التي تستعرض نماذج الإنتاج المستقبلية. 

في المنتصف، يمكننا رؤية الصورة الظلية وتوقيع الإضاءة لسيارة الدفع الرباعي المدمجة EV5 الجديدة، بجانب ما يشبه سيارة الدفع الرباعي الصغيرة المدمجة EV4القادمة، والسيارة الرائدة EV9.

ووفقًا للبيان الصحفي، ستعلن كيا أيضًا عن المواصفات التفصيلية لسيارة EV5 الجديدة كليًا بعد ظهورها لأول مرة في شكل إنتاج في معرض تشنغدو للسيارات في الصين في أغسطس الماضي. نحن نعلم بالفعل أن البديل الكهربائي لسيارة سبورتاج يبلغ طوله 4615 ملم (181.7 بوصة) ويعتمد على بنية E-GMP. قد تختلف مواصفاتها اعتمادًا على المنطقة، ولكن من المتوقع أن يكون الإصدار ذو المواصفات الصينية متاحًا بمحرك كهربائي مثبت في الأمام ينتج 215 حصانًا (160 كيلووات / 218 حصانًا) ويستمد الطاقة من بطارية ليثيوم فوسفات حديد بليد من BYD.

 

سيقام حدث Kia EV Day السنوي في مدينة يوجو بكوريا يوم 12 أكتوبر، حيث سنتعرف على كل شيء عن الطرازات القادمة.

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