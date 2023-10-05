عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هبوط هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات مساء أمس الأربعاء عند التسوية، إذ ألقى ‏تراجع الطلب والصورة الأكثر قتامة للاقتصاد الكلي بظلالهما على تعاملات أمس.‏

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولار، أو 5.6%، إلى 85.81 دولار ‏للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 ‏دولار، أو 5.6%، إلى 84.22 دولار للبرميل.‏

وهبط الخامان أكثر من خمسة دولارات في أدنى مستوى لهما خلال جلسة واحدة. ‏وتراجعت أيضا العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين أكثر من 5%. وهوت أسعار ‏النفط الخام بنحو عشرة دولارات منذ تسوية الأسبوع الماضي.‏

وأفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل ‏مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.‏

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.2 مليون برميل إلى ‏‏414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن ‏مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول ‏مرة منذ ثمانية أسابيع.‏

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا ‏مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفضها ‏تصدير النفط الخام 300 ألف برميل يوميا وستراجع في نوفمبر خفضها الطوعي للإنتاج 500 ألف برميل يوميا الذي قررته في أبريل.‏

وراكمت الأخبار الاقتصادية أيضا ضغوطا على أسعار النفط. وأظهرت بيانات أن ‏النمو في قطاع الخدمات الخاصة الأميركي تباطأ في سبتمبر.‏

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت ‏الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله أمس ‏إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض ‏والطلب.‏

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية ‏المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط وإن السوق ‏المحلية استفادت من حظر الكرملين تصدير الديزل والبنزين.‏

سعر النفط ارتفاع سعر النفط تحديد سعر النفط سعر النفط الروسي سعر النفط العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

بسبب سيول مطروح.. تحذير عاجل لـ المسافرين على طريق السلوم| صور

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مطروح| فيديو وصور

موضوعات متعلقة

تراجع هائل في سعر النفط عالميا

انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

ترشيحاتنا

حذر منه العالم الهولندي.. زلزال قوي يضرب اليابان ومخاوف من تسونامي

سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر

في اليوم العالمي للمعلم.. اليونسكو تنادي بوقف تراجع أعداد المدرسين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

بدلا من الزيت.. طبيب يكشف فوائد الزبدة الفلاحي

طريقة عمل الشاورما السوري

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ