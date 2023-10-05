هبوط هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات مساء أمس الأربعاء عند التسوية، إذ ألقى تراجع الطلب والصورة الأكثر قتامة للاقتصاد الكلي بظلالهما على تعاملات أمس.
وهوت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولار، أو 5.6%، إلى 85.81 دولار للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 دولار، أو 5.6%، إلى 84.22 دولار للبرميل.
وهبط الخامان أكثر من خمسة دولارات في أدنى مستوى لهما خلال جلسة واحدة. وتراجعت أيضا العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين أكثر من 5%. وهوت أسعار النفط الخام بنحو عشرة دولارات منذ تسوية الأسبوع الماضي.
وأفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.
وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.2 مليون برميل إلى 414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول مرة منذ ثمانية أسابيع.
وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفضها تصدير النفط الخام 300 ألف برميل يوميا وستراجع في نوفمبر خفضها الطوعي للإنتاج 500 ألف برميل يوميا الذي قررته في أبريل.
وراكمت الأخبار الاقتصادية أيضا ضغوطا على أسعار النفط. وأظهرت بيانات أن النمو في قطاع الخدمات الخاصة الأميركي تباطأ في سبتمبر.
وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله أمس إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط وإن السوق المحلية استفادت من حظر الكرملين تصدير الديزل والبنزين.