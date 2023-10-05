هبوط هائل في سعر النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات مساء أمس الأربعاء عند التسوية، إذ ألقى ‏تراجع الطلب والصورة الأكثر قتامة للاقتصاد الكلي بظلالهما على تعاملات أمس.‏

وهوت العقود الآجلة لخام برنت 5.11 دولار، أو 5.6%، إلى 85.81 دولار ‏للبرميل عند التسوية، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.01 ‏دولار، أو 5.6%، إلى 84.22 دولار للبرميل.‏

وهبط الخامان أكثر من خمسة دولارات في أدنى مستوى لهما خلال جلسة واحدة. ‏وتراجعت أيضا العقود الآجلة لزيت التدفئة والبنزين أكثر من 5%. وهوت أسعار ‏النفط الخام بنحو عشرة دولارات منذ تسوية الأسبوع الماضي.‏

وأفاد استطلاع أجرته وكالة "رويترز" بأن مخزونات البنزين ارتفعت 6.5 مليون برميل ‏مقارنة بتوقعات ارتفاعها 200 ألف.‏

وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بواقع 2.2 مليون برميل إلى ‏‏414.1 مليون برميل خلال الأسبوع السابق المنتهي في 29 سبتمبر، لكن ‏مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت لأول ‏مرة منذ ثمانية أسابيع.‏

وأكدت وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستواصل خفض إنتاجها النفطي طوعا ‏مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام، بينما قالت روسيا إنها ستواصل خفضها ‏تصدير النفط الخام 300 ألف برميل يوميا وستراجع في نوفمبر خفضها الطوعي للإنتاج 500 ألف برميل يوميا الذي قررته في أبريل.‏

وراكمت الأخبار الاقتصادية أيضا ضغوطا على أسعار النفط. وأظهرت بيانات أن ‏النمو في قطاع الخدمات الخاصة الأميركي تباطأ في سبتمبر.‏

وأبقت اللجنة الوزارية المشتركة لأوبك+ خلال اجتماعها عبر الإنترنت ‏الأربعاء على سياسة الإنتاج الخاصة بالمجموعة دون تغيير.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير النفط سعد البراك قوله أمس ‏إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض ‏والطلب.‏

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن تخفيضات الإنتاج الطوعية ‏المشتركة من روسيا والسعودية أسهمت في إحداث توازن بأسواق النفط وإن السوق ‏المحلية استفادت من حظر الكرملين تصدير الديزل والبنزين.‏