عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرا عن خطط الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا عن مرور 50 عاما على انتصار القوات المسلحة فى حرب أكتوبر عام 1973 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بسيناء أرض الفيروز لمدة 6 سنوات.

 

وأكد التقرير أن انتصار السادس من أكتوبر لم يكن بمحض صدفة لكنه تحقق نتيجة تحقيق حكيم من القيادة السياسية والعسكرية التي وضعت خططا للخداع الاستراتيجي عن طريق إخفاء أي علامات للاستعداد للحرب واستمرار وضع اللا احرب واللا سلم بهدف تعويض التقدم التكنولوجي والتسليح الإسرائيلي على الجبهة.

تابع التقرير: "لم تتوقف القوات المسلحة عن تحضيراتها حتى ليلة العبور يوم الخامس من أكتوبر عام 1973 عندما انطلق 31 مقاتلا من القوات البحرية ومجموعة من القوات الخاصة غوصا فى مياه قناة السويس نحو الضفة الشرقية حاملين معداتهم لسد فتحات المواسير وقطع الإمداد عن إسرائيل قبل عبور القوات بساعات".

حرب اكتوبر القوات المسلح سيناء انتصار السادس من اكتوبر إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مطروح| فيديو وصور

بعد تألقه أمام إنبي.. رسالة نارية من إمام عاشور لجماهير الأهلي

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر

في اليوم العالمي للمعلم.. اليونسكو تنادي بوقف تراجع أعداد المدرسين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 أكتوبر

أدوا طقوساً تلمودية.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

بدلا من الزيت.. طبيب يكشف فوائد الزبدة الفلاحي

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ