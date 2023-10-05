جوارديولا يتخطى أليكس فيرجسون في قائمة تاريخية بدوري أبطال أوروبا

تخطى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، السير أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد، في قائمة المدربين الأكثر تحقيقا للانتصارات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وقاد بيب جوارديولا مانشستر سيتي للفوز على لايبزيج الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.



وأصبح جوارديولا ثاني أكثر مدرب في التاريخ تحقيقا للانتصارات بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 103 انتصار، بينما تراجع أليكس فيرجسون للمركز الثالث برصيد 102 انتصارا.



ويتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد القائمة برصيد 109 فوزا.

وجاءت قائمة أكثر المدربين تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- كارلو أنشيلوتي: 109

2- بيب جوارديولا: 103

3- أليكس فيرجسو: 102

4- أرسين فينجر: 102

5- جوريه مورينيو: 77