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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلة الأهلي يواجه الأوليمبي في دوري المرتبط

صدى البلد

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، مباراة مهمة اليوم الخميس، أمام فريق الأوليمبي، في بطولة دوري المرتبط.

من المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى سيدات سلة الأهلي لتقديم عرض قوي والظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في انطلاق البطولة.


وحرص طارق خيري، المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي، على تجهيز اللاعبات بالشكل المناسب، حيث شهدت تدريبات الفريق الأخيرة تركيزا كبيرا على العديد من الجوانب الخططية والفنية، إلى جانب التدريب على الرميات الثلاثية والاختراقات بسرعة من أجل تقديم أفضل أداء.
 

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية أمام فريق السكة الحديد، ‏بنتيجة 47-29، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

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