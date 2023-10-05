رئيس بسيون: صيانة وإصلاح 27 كشافا وتركيب 4 جديدة

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة ، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 27 كشافًا وتركيب 4 كشافات ولمبات ليد جديدة فى عدد من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.