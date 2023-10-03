محافظ الغربية يوجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف عن الأسر

وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الأجهزة التنفيذية بتوفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق، لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية علاوة على ضرورة وضع الأسعار على كافة السلع بطريقة واضحة ومعلنة للمواطنين.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الثلاثاء/ منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكفر الزيات وبسيون.



وأكد رحمي أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



وبدأت الجولة بتفقد معرض معا ضد الغلاء بكفر الزيات ، كما تابع معرض "معا ضد الغلاء" ببسيون والذي اطمأن فيه على أسعار السلع المقدمة بأنواعها لغذائية والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الأسواق، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين.



وشدد المحافظ على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة المعرض على أن يتم تنظيم المواطنين لكي يحصل الجميع على احتياجاتهم.