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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد صدق تنبؤاته بشأن زلزال اليابان .. تحذير عاجل من العالم الهولندي للمنطقة العربية

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

يبدو أن العالم الهولندي فرانك هوغربيتس سيظل حديث العالم خلال فترة طويلة من الزمن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء أنه أول شخص نجح في التنبؤ بالزلازل، وصدقت تنبؤاته بالفعل في عدد من الملفات المختلفة خلال الفترة الأخيرة، على وكان منها التحذير بشأن زلزال المغرب، فضلا عن زلزال تركيا وسوريا والذي كان شهرته من الأساس.

صدق تحذير العالم الهولندي  

العالم الهولندي الذي زعم أنه لديه القدرة في التنبؤ بمواعيد الزلازل والكوارث الطبيعية، كان قد حذر منذ ساعات من إمكانية حدوث زلازل وموجات مد تسونامي في مناطق الفلبين واليابان وتايوان، مضيفا الخرائط التي تثبت ذلك، مطالبًا هذه الدول بأن تظل في حالة تأهب في الفترة الحالية. 

وصدقت توقعات العالم الهولندي بالفعل، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب مدينة أرخبيل إيزو في اليابان، محذرة من حدوث تسونامي.

وبحسب الوكالة اليابانية، وقع الزلزال عند الساعة 11:00، بالقرب من جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو اليابانية، بينما وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات، كما حثت السلطات اليابانية السكان على عدم الاقتراب من الشواطئ، إذ إنّ من المفترض أن تقترب الموجة الأولى إلى شاطئ جزيرة توريشيما بين الساعة 11:30 إلى 12:00. 

وكانت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " "يستمر نشاط الزلزال المتزايد على جانبي صفيحة بحر الفلبين. في 23 سبتمبر، شهدت المنطقة تقلبات كبيرة. فلتبقوا في حالة تأهب إضافي تحسبا. #الفلبين، #تايوان، #اليابان". والغريب أن العالم الهولندي المثير للجدل حدد في التغريدة الفلبين وتايوان واليابان، مرفقاً التغريدة بصور خرائط تظهر مناطق الخطر". 

تنبؤات العالم الهولندي بشأن المنطقة العربية 

وبعد صدق تنبؤات العالم الهولندي بشأن زلزال اليابان، نرصد لكم أبرز ما قاله العالم الهولندي فيما يتعلق بالمنطقة العربية في الفترة الأخيرة، حيث كانت له تصريحات في غاية الأهمية، وتحذير عاجل بشأن عدد من الأمور قد تشهدها المنطقة العربية في الفترة المقبلة. 

زلزال وتسونامي 

أول ما خرج به العالم الهولندي بشأن المنطقة العربية، كان تحذير من زلازل ضخمة فضلا عن موجات تسونامي قد تضرب ثلاث دول منها دولة عربية الأمر الذي كان مثيرًا بشكل كبير للعديد من المواطنين. 

وكانت قناة العربية قد رصدت من خلال فيديو تصريحات العالم الهولندي، يقول إن هناك زلزالاً في 3 دول إحداها عربية، والتي كانت في منتصف الشهر الماضي. 

وجاء في التقرير، أنه بعد التنبؤ بزلزال تركيا والمغرب؛ فإن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، يتنبأ بزلزال آخر أشد خطورة، ويُحذّر من حدوث زلازل قوية قد تؤدي إلى ظاهرة تسونامي، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر.

وكشفت القناة، أن العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، أشار إلى أن الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر، سيصل النشاط الزلزالي، إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات، كما العالم حذر من أن الزلزال سيكون بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، وتوقع أن هذا النشاط الزلزالي قد يؤدي لكارثة.

تحذير عاجل من العالم الهولندي للمنطقة العربية

آخر شيء ذكره العالم الهولندي فرانك هوجربيتس بشأن المنطقة العربية، كان تحذير بشأن تغيرات حدثت في المنطقة العربية، قد تؤدي إلى تغيير الأمور خلال الفترة المقبلة، حيث قال إن هناك تغير كبير حدث في الصفيحة العربية. 

وكانت تغريدته كالآتي: "هزتان متوسطتان  في جيبوتي. كما ذكرت في فبراير، أدت الزلازل الكبرى التي ضربت تركيا إلى تغيير كبير في توزيع الضغط التكتوني حول الصفيحة العربية. يمكن الشعور بالارتعاشات (ليست كبيرة بالضرورة) في الأماكن التي لا تتعرض لها عادة". 

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