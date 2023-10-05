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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عادل العمدة: عندما بلورت مبادئ حرب أكتوبر كانت المفاجأة أحد أهم سماتها

اللواء عادل العمدة،
اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، إن مصر فى خضام إحتفالات العيد ال50 على أعظم إنتصار عبر التاريخ وهو إنتصار حرب أكتوبر، مشيرا إلى أن العالم كله يشيد بالدور الذى قام به الجيش والشعب المصري.

 

وأضاف اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه عندما بلورت مبادئ الحرب كانت المفاجأة أحد أهم سماتها، وعندما تكون تلك المفاجأة مرتبطة باسم القوات المسلحة المصرية والجيش المصري ربطا بأكتوبر 1973، فهنا تحقق إنجاز ووضعت على خريطة العالم فى أحد مبادئ الحرب.

 

ووجه اللواء عادل العمدة، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية،  تحية إعزاز وتقدير لأهالي الشهداء الذى لولاهم ما كنا هنا، مهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة وكل مقاتل عرفه أكتوبر أو عناصر الأمن القومي جميعها التي تحافظ على الدولة المصرية.

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