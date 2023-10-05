1500 سائح في نزهه ترفيهية برحلة البالون الطائر في سماء الأقصر

حلقت أكثر من ٦٥ رحلة بالون طائر تحمل على متنها 1500 سائح وسائحة من مختلف الجنسيات في نزهه ترفيهيه في سماء محافظة الأقصر وذلك لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات فوق سماء الأقصر .



صرح بذلك أحمد عبود ممثل شركات اتحاد البالون الطائر ، بالمحافظة..لافتا أن الشركات تبدأ الاستعداد فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، وعمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، ، وتستغرق مدة الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة.



فيما اتخذت المحافظة إجراءات السلامة الكاملة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.