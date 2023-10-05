عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قرار مهم من إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إنجي البستاوي
إنجي البستاوي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل فى تنظيم دورته الثامنة.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه علي مدار دوراته؛ لأنه يدعم فكرة روح العمل الجماعي، وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب فى الإدارة الثقافية ومجال المسرح، والمساهمة فى تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

وأضافت: المهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلا من الكوادر ويعتمد عليهم حاليا في إدارته، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة، وعلى الراغبين فى المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة من خلال استمارة سيتم طرحها علي موقعه الرسمي، وجميع منصاته علي السوشيال ميديا، وسيتم الاستجابة للطلبات المقدمة، وتحديد موعد للمقابلة الشخصية وتتضمن شروط الاشتراك:  


أن يكون العمر ما بين ٢٠ إلى٣٥

ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية أو الإيطالية كما يمكنكم التسجيل بشكل إلكتروني

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مازن الغرباوي إنجي البستاوي مهرجان شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 9 محافظات منها القاهرة

5 قرارات عاجلة.. كيف تعاملت الحكومة مع سيول مطروح؟

إعصار في الزمالك| صدمة بسبب لشبونة.. فتوح يحسم جدل الانضمام للأهلي.. وثنائي "الأبيض" خارج المنتخب

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

خناقة بين حسين الشحات ومدرب الأهلي في مباراة إنبي .. وبيبو يتدخل

ذنب أعظم من الزنا وترك الصلاة .. احذر أن تقع فيه

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

مدافع الأهلي السابق يصدم الجميع: انتقلت للقلعة الحمراء عبر " كوبري سويدي"

موضوعات متعلقة

عزلوني.. آيتن عامر تحذر متابعيها عبر الفيسبوك بعد إصابتها بفيروس |تفاصيل

تعرض نجل سعد الصغير لوعكة صحية.. ووالدته تعلق: السم فى اللسان

أحمد الفيشاوي «محام» ضمن أحداث فيلم «عادل مش عادل»

ضمن احتفالات نصر أكتوبر| اليوم.. أم كلثوم على مسرح ساقية الصاوي للعرائس

أخبار الفن.. عمر كمال يبدأ جولة غنائية في السعودية.. تفاصيل حفلة محمد رمضان وبلاك تيما بأسوان

ذكرى ميلاد ماهر عصام.. بدأ حياته من السينما.. وتفاصيل رحلته مع المرض

دراسة نقدية لـ المركز القومي للمسرح تتناول عرض "سيدتي أنا"

عظيم الشرف| أمير طعيمة يكشف عن مشاركته فى أوبريت حفل نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

أوسوريو يستقر على استمرار عواد في حراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلي

يسبب الشلل الجزئي.. تفشي مرض غير معروف في كينيا

أزمة تهدد البشرية .. بابا الفاتيكان يحذر: العالم يقترب من نقطة الانهيار

بسبب إنبي | فيديو مثير من كهربا بـ رسالة لـ موديست

الداخلية تساعد مواطنين فى مواجهة موجة الطقس السيئ بالإسكندرية ومطروح| شاهد

صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين من سيول مرسى مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أولها فأر في الجو.. ضبط صينية تهرب حيوانات على متن طائرة فيتنامية|شاهد

بسبب الطقس فى إسكندرية ومطروح .. تحرك عاجل من الداخلية | صور

فوز الكاتب النرويجي جون فوس بـ جائزة نوبل في الأدب 2023

في نفس اليوم.. أمريكي يسرق سيارة بها رضيع ثم بنك تجاري.. فيديو

فيديو

شاهد ماذا أحدثت سيول مطروح.. وما إجراءات الحكومة لتفادي مصير دانيال| فيديوجراف

كارثة طبيعية تهدد اليابان بعد وقوع زلزال قوي| ماذا يحدث؟

مفاجأة في سعر الذهب اليوم | ماذا حدث ؟

من الطب إلى الوصيفة الثالثة|أول متسابقة محجبة في تاريخ مسابقة ملكات الجمال 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

اﻟﻤﺰﻳﺪ