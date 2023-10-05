بالكاجول.. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جديدة على إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة بوسي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.



وظهرت بوسي في الصورة بإطلالة كاجول متميزة، واعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.



وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتينمميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

آخر أعمال بوسي

وكانت آخر أعمال الفنانة بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهاتالشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير منذر طرحها حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعالفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيىيوسف.