العبور يتعادل مع بورتو وديا

في إطار التجارب الودية التي يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي العبور إستعداداً للدوري، تعادل اليوم العبور مع نظيره بورتو 1-1 فى المباراة التى أقيمت اليوم على ملعب نادي العبور.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:

الدكتور عطيه السيد مديراً فنياً

وليد جابر مدرب عام

حسام عوض مدرب عام

ياسر عثمان معد بدني

محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي

محمد السيد شاهين مديراً إدارياً

خالد عبدون إدارياً

حمدي عواد إدارياً

الدكتور أحمد يوسف رئيس الجهاز الطبى

الدكتور رضا عبدالله أخصائي إصابات

الدكتور اسلام خطاب أخصائي إصابات

تيسير مبروك وعمر جمعه شمروخ ومحمد حسين أحمد مسئولو مهمات.