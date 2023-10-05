عيسى الخرافيين: سيناء أصبحت خالية تماما من الإرهاب وآمنة بنسبة 100%

قال الشيخ عيسى الخرافيين، شيخ شيوخ قبائل سيناء، إن علاقة قبائل سيناء مع القوات المسلحة من قديم الأزل، وهي علاقة قوية ورباطة وثيقة، حيث إنه بعد حرب 1967 كانت القبائل هي عيون القوات المسلحة، وصارت تعطيها كافة المعلومات عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم تكن القبائل تهاب أي شيء، وكان دائما يبحث عن المعلومات من أجل القوات المسلحة والدولة المصرية، واستمر الأمر هكذا إلى أن بقيت القوات الإسرائيلية كتاب مفتوح أمام الجيش المصري.

الشيخ عيسى الخرافيين يتحدث عن سيناء

وأضاف "الخرافيين"، خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي في تغطية خاصة احتفالا بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر عبر قناة "سي بي سي"، أن مشايخ سيناء حينما طُلب منها الالتحام مع القوات المسلحة والشرطة من أجل محاربة الإرهاب، لبت كافة القبائل بشكل فوري، وكونت مجموعات، والمجموعات التحمت مع القوات المسلحة، واشتركت القبائل في حروب ضد الإرهاب برفقة القوات المسلحة، ونجحوا في إنهاء الإرهاب بالكامل في سيناء.

وتابع شيخ شيوخ قبائل سيناء، أن أرض الفيروز خالية من الإرهاب بفضل جهود رجال القوات المسلحة والشرطة، "مفيش إرهابيين في سيناء نهائي، تم القضاء بشكل نهائي على الإرهاب في سيناء، الناس دلوقتي بتروح سيناء وبتروح الشيخ زويد والحسنة والدنيا بقت أمن وأمان بشكل كامل".

واستكمل، أن الأمن في سيناء الآن بنسبة 100% في كل ربوعها، وهذا الأمر ليس كلام فقط لمدح أو مجاملة أحد وإنما هو حقيقة على أرض الواقع، "الأمن أصبح بنسبة 100%، ونسبة الأمان دي جت بعد القضاء على الإرهاب بصورة كاملة".