أمين سر دفاع النواب يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر

هنأ محمد عبدالرحمن راضي ، أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر، مؤكداً أن حرب أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديثة، وتجسيد حقيقي لإرادة وتماسك الشعب، وتكشف حجم التضحيات حتي تحقيق النصر.

وأشاد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب فى بيان صحفى له بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي،وحرصه على تكريم أبطال حرب الإستنزاف ، مؤكداً ان مثل هذه الندوات تخلق حالة من الوعي والفخر بالتضحيات التي قام بها الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة ، لدي الأجيال التي لم تعاصر الحرب ، والمرحلة التي سبقتها.

وأكد" راضي" أن حرب أكتوبر المجيدة ، استرد فيها المقاتل المصري البطل الكرامة والعزة والهيبة وكسر العدو ، مشيراً إلى ان البلاد بعد عام نكسة 1967 بدأت الإعداد والبناء من اجل استرداد الأرض والكرامة ، وتدمير ما كان يروجه العدو بالأسطورة التي لا تقهر ، لتظل حرب اكتوبر شاهدة علي عظمة وإرادة الجيش المصري .

وأشاد" راضي " بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الندوة التثقيفية ، التي رصدت إصرار المصريين علي رفض الهزيمة في 1967 وصولاً إلي نصر أكتوبر ، كما أوضحت كيف كانت حالة البلاد بعد 1967 وحتي تحقيق النصر وكيف إحتاج هذا الي الترابط والتلاحم والتضحيات حتي تحقق النصر .

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تفاصيل حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد ، وقال إنه "بمفردات القوة الموجودة التى كانت لصالح إسرائيل، تمكن الجيش المصرى بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق النصر، وعندما نقول اليوم إنه كان هناك جسر جوى ضخم نحن لا نستدعى حالة بل نحكى كيف نفهم الحكاية".