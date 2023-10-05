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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الندوة التثقيفية تخلق حالة من الوعي والفخر بتضحيات الأبطال

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب

هنأت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي،والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع  وضباط القوات المسلحة وضباط الصف والجنود، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 50 لنصر أكتوبر، مؤكدة ان ذكري إنتصارات أكتوبر ستظل خالدة في وجدان المصريين ومصدر للعزة والفخر والكرامة.

وأشادت " نبيه " فى بيان صحفى لها بالندوة التثقيفية الثامنة والثلاثين التي نظمتها القوات المسلحة احتفالا بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد بحضور الرئيس السيسي، وحرصه علي تكريم أبطال حرب الإستنزاف ، مؤكداة  أن مصر لا تنسي أبنائها الأبطال الذين سطروا التاريخ بأحرف من نور .

وأشارت " نبيه" إلى أن مثل هذه الندوات تخلق حالة من الوعي والفخر بالتضحيات التي قام بها الأبطال في حرب أكتوبر المجيدة ، لدي الأجيال التي لم تعاصر الحرب ، والمرحلة التي سبقتها.

وقالت إن حرب اكتوبرالمجيدة، استرد فيها المقاتل المصري البطل الشجاع الكرامة  بالثأر من العدو وتحطيم الأسطورة التي لاتقهر كما كان يروج العدو  وهي خط بارليف الذي تم تدميره لتعبر قواتنا.

وأشادت " نبيه" بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في الندوة التثقفية ، التي أوضحت كيف كانت حالة البلاد بعد 1967 وحتي تحقيق النصر وكيف إحتاج هذا الي الترابط والتلاحم والتضحيات حتي تحقق النصر.

وكان قد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تفاصيل حرب أكتوبر خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور  50 عاما على نصر أكتوبر المجيد ، وقال إنه "بمفردات القوة الموجودة التى كانت لصالح إسرائيل، تمكن الجيش المصرى بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق النصر، وعندما نقول اليوم إنه كان هناك جسر جوى ضخم نحن لا نستدعى حالة بل نحكى كيف نفهم الحكاية".

القوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي ذكرى انتصارات أكتوبر التضحيات النصر

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