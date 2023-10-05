جعان مبشبعش.. أفشة يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

شارك اللاعب مجدي أفشة منشورا غامضا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب أفشة: "النجاح مهواش سهل وملهوش تعريف محدد او طريق معين بس فيه شویه حاجات اساسیه کده لازم - يكونوا صفات في اي شخص ناجح زي مثلا انه يفضل جعان مبيشبعش اهداف، مبيشبعش نجاح هتلاقيه دايما مبيقارنش نفسه بحد دايما بينافس نفسه عاوزيقدم الافضل دايما باصص لقدام بيتعلم من غلطاته عارف هو عايز ايه عمره ما يتقبل الهزيمه ولو حصل بيكون عارف هيرجع ازاي ورجعتهبتزعل الكل هتلاقيه دايما متواضع خد بالك عكس المتوقع تماماً مش كده؟ لو عايز تنجح لازم يكون ليك زي مرجع او قدوه او دافع ترجعله من وقت للتاني ومش شرط ابداً يكون شخص بعينه".





وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصفنهائى كأس مصر.



وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.