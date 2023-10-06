رئيس "مصر أكتوبر" : إنجازات الرئيس السيسي شيء لا يصدقه عقل

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إنها تشعر بسعادة كبيرة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج خط احمر والمذاع عبر قناة الحدث اليوم، أن المواطنين قاموا بتنظيم مسيرات حاشدة على مستوى الجمهورية للاحتفال بقرار الرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حقق إنجازات كبيرة على أرض الواقع لم نشهدها من قبل، وذلك من خلال بناء شبكات طرق قوية وإنشاء منظومة نقل حديثة ومتطورة، بالإضافة إلى إقامة مدن وعواصم جديدة في مختلف المحافظات. وأشارت إلى أن هذه الإنجازات تعد أمورًا لا يمكن تصديقها بالنسبة للعقل البشري.