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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورة برفقة ابنة شقيقتها

صدى البلد

شاركت الفنانة الهام شاهين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام رفقة ابنة شقيقتها الهام الصافى.

وظهرت الهام شاهين، باطلالة  جريئة ومثيرة للجدل كشفت عن اناقتها وجمالها مرتدية فستانا باللون البينك القصير .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكانت الفنانة الهام شاهين ، تعرضت لبعض الانتقادات من قبل خلال تواجدها ب منتدى الإعلاميات العرب وندوة عن دورالإعلام الرقمى فى دعم و تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا.

حيث أثارت إلهام شاهين الجدل من خلال إطلالتها الجريئة التى عرضتها لبعض الانتقادات من رواد السوشيال ميديا ،حيث ظهرت مرتدية توب شفاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

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اطلاله جريئه إلهام شاهين الهام الصافى الفنانة إلهام شاهين لفنانة إلهام شاهين

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