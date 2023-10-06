بعد تصدرها التريند .. 5 صور لخطيبة محمد رشاد السابقة عقب الانفصال

تصدرت غادة فتحي خطيبة الفنان محمد رشاد سابقا، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد أن وجهت رسالة جديدة لمتابعيهاعقب انفصالها عن الفنان محمد رشاد.



وتتميز غادة فتحى، بصور جريئة ومثيرة وهو ما دفع الجمهور لتداول صورها و تألقت مرتدية فساتين تكشف عن جمالها وأناقتها.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وعلقت غادة فتحي خلال الأيام الماضية على انفصالها عن محمد رشاد من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع"انستجرام".

وقالت غادة فتحي : "أنا مكنتش عايزة أطلع أتكلم في الموضوع أو أعمل فيديو، بس سمعت نصيحة اللي حواليا، مشمعنى إن حد فينا صرح بالانفصال الأول يبقى هو اللي سايب التاني".

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