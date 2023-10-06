عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهى حياته بسبب 200 جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن عاطل المرج

صدى البلد

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل صديقه بسبب نشوب مشاجرة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية، وكلفت رجال المباحث الجنائية بإرسال التحريات حول الواقعة، وإعداد تقرير الطب الشرعى.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن وقوع إحداهما قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل الواقعة.
بالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر، وان مشاجرة نشبت بينه وبين أحد اصدقائه لوجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر، حتى أخرج المتهم سلاح أبيض كان بحوزته وسدد منه عدة طعنات نافذة المجنى عليه، اسقطته على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، فيما فر القاتل هاربا.
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهم الهارب وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، مضيفا أن خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه أدت إلى حدوث مشاجرة بينهما، قام على إثرها بقتل صديقه الضحية، بسبب 200 جنيه كان قد استلفها منه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

الطب الشرعى النيابة العامة المباحث الجنائية تقرير الطب الشرعي رجال المباحث ضباط مباحث طعنات نافذة قسم شرطة المرج مباحث قسم شرطة المرج مشاجرة بين شخصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

تطور مفاجئ.. قرار عاجل من أحمد فتوح بشأن انتقاله لصفوف الأهلي

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الأهلي في 24 ساعة| كولر يطلب رحيل هذا اللاعب.. وصدام بين "الأحمر" ونجمه السابق

دولة عربية تعلن حظر السحب النقدي والمعاملات بـ الدولار الأمريكي.. تفاصيل

يلمح للانتقال إلى الأهلي.. أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

إصابة هاني الناظر بمرض خطير .. ومنشور مؤثر من نجله | شاهد

موضوعات متعلقة

سيدة وسهرة حمراء.. قرار عاجل بشأن المتهمين بخطف قهوجي الجيزة

غسل 250 مليون جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن صاحب شركة ورق

دموع على ورقة زواج عرفي.. حكاية هند بين ميراث والدها ومخدرات جوزها

تعرف على آخر مستجدات طلب الولاية التعليمية

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

اليوم .. المرافعة في محاكمة 43 متهمًا بـ«خلية العجوزة الإرهابية»

اليوم.. معارضة صاحب مشروع ابني بيتك وشقيقه على حبسهما بتهمة النصب

اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالشروع في إنهاء حياة 3 آخرين بالعياط

ترشيحاتنا

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي في نابلس

جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014 بـ 600 مليار جنيه

رئيس قناة الوثائقية : جهزنا أفلاما تعكس الأحداث والمعارك التي دارت في 1973

دعاء جميل صباح يوم الجمعة .. ردده بعد الفجر

عاجل.. فتح الطريق الدولي جزئيا أمام السيارات بعد رفع مياه سيول مطروح|صور

يخدم أهداف الجماعة الإرهابية.. ثورة غضب ضد أحمد طنطاوي بسبب البرلمان الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين تشارك جمهورها صورة برفقة ابنة شقيقتها

شفاءك يارب.. صورة لجمال شعبان مع هاني الناظر بعد انتشار خبر مرضه

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

الصلح خير| حقيقة مشاجرة حسين الشحات ومدرب الفريق.. وهذا موقف الإدارة

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ