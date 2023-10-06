أنهى حياته بسبب 200 جنيه.. قرار جهات التحقيق بشأن عاطل المرج

قررت جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل صديقه بسبب نشوب مشاجرة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية، وكلفت رجال المباحث الجنائية بإرسال التحريات حول الواقعة، وإعداد تقرير الطب الشرعى.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين، أسفرت عن وقوع إحداهما قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل الواقعة.

بالفحص تبين أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من العمر، وان مشاجرة نشبت بينه وبين أحد اصدقائه لوجود خلافات مالية بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى كل منهما على الآخر، حتى أخرج المتهم سلاح أبيض كان بحوزته وسدد منه عدة طعنات نافذة المجنى عليه، اسقطته على الأرض غارقا فى دمائه وفارق الحياة قبل تلقيه العلاج، فيما فر القاتل هاربا.

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط المتهم الهارب وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، مضيفا أن خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه أدت إلى حدوث مشاجرة بينهما، قام على إثرها بقتل صديقه الضحية، بسبب 200 جنيه كان قد استلفها منه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.