الفنان أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس إسقاط طائرة إسرائيلية أثناء فترة تجنيده

تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم عن كواليس مشاركته في فترة حرب أكتوبر، ضمن صفوف القوات المسلحة المصرية، في تصريحات لبرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي.

وقال أحمد فؤاد سليم في تصريحاته:"في حرب الاستنزاف كان هناك طائرة مصرية تخطت قناة السويس وتم إطلاق النار عليها وإصابتها إصابة بسيطة هبطت على إثرها اضطراريا داخل الأراضي المصرية".

واستطرد قائلا:"الرئيس محمد أنور السادات كان موجودا في غرفة العمليات طيلة الوقت خلال الفترة بين الاستنزاف و1973، وطالبنا بإحضار طائرة من إسرائيل ردا على ذلك التصعيد".

وكشف أحمد فؤاد سليم كواليس إسقاط طائرة العدو، موضحا:"كان هناك طيارة إسرائيلية تستطلع خط القناة بالكامل كل يوم ثلاثاء صباحًا ثم تعود مرة أخرى وبها 8 خبراء وكانت تصور الأراضي المصرية بالأشعة تحت الحمراء وكانت طائرة حساسة لكن كان هناك تقييد نيران لذا كنا نلجأ لما يسمى إطلاق إلكتروني لإزعاج الطائرة لكن كان تلك الطائرة مستهدفة بالنسبة لنا".

وأوضح أحمد فؤاد سليم ما حدث قائلا:"وضعت خطة خداعية إنه في يوم انطلاق الطائرة يوم الثلاثاء كل كتائب الصواريخ المصرية ترفع حالة الطوارئ ووقعت الطائرة في الفخ وضربها محمد درويش وكان أعظم ضارب صواريخ في مصر وتم أسر 2 من الخبراء والرئيس السادات أرسل زوارق للبحث عن حطام الطائرة في قناة السويس، وعقب ذلك قالت الصحافة الإسرائيلية إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لكن الأمر كان نفسيا".