عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس إسقاط طائرة إسرائيلية أثناء فترة تجنيده

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم عن كواليس مشاركته في فترة حرب أكتوبر، ضمن صفوف القوات المسلحة المصرية، في تصريحات لبرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي. 

 

وقال أحمد فؤاد سليم في تصريحاته:"في حرب الاستنزاف كان هناك طائرة مصرية تخطت قناة السويس وتم إطلاق النار عليها وإصابتها إصابة بسيطة هبطت على إثرها اضطراريا داخل الأراضي المصرية".

 

واستطرد قائلا:"الرئيس محمد أنور السادات كان موجودا في غرفة العمليات طيلة الوقت خلال الفترة بين الاستنزاف و1973، وطالبنا بإحضار طائرة من إسرائيل ردا على ذلك التصعيد".

 

وكشف أحمد فؤاد سليم كواليس إسقاط طائرة العدو، موضحا:"كان هناك طيارة إسرائيلية تستطلع خط القناة بالكامل كل يوم ثلاثاء صباحًا ثم تعود مرة أخرى وبها 8 خبراء وكانت تصور الأراضي المصرية بالأشعة تحت الحمراء وكانت طائرة حساسة لكن كان هناك تقييد نيران لذا كنا نلجأ لما يسمى إطلاق إلكتروني لإزعاج الطائرة لكن كان تلك الطائرة مستهدفة بالنسبة لنا".

 

وأوضح أحمد فؤاد سليم ما حدث قائلا:"وضعت خطة خداعية إنه في يوم انطلاق الطائرة يوم الثلاثاء كل كتائب الصواريخ المصرية ترفع حالة الطوارئ ووقعت الطائرة في الفخ وضربها محمد درويش وكان أعظم ضارب صواريخ في مصر وتم أسر 2 من الخبراء والرئيس السادات أرسل زوارق للبحث عن حطام الطائرة في قناة السويس، وعقب ذلك قالت الصحافة الإسرائيلية إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لكن الأمر كان نفسيا".

أحمد فؤاد سليم الرئيس محمد أنور السادات القوات المسلحة المصرية الفنان احمد فؤاد سليم الرئيس السادات حرب اكتوبر حرب الاستنزاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

محمود المخبزي يكشف كواليس قطع علاقة الأهلي وبيراميدز

مفاجأة سعيدة من الحكومة للمواطنين الأسبوع المقبل.. تفاصيل

بأوامر أوسوريو |نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

حسام عاشور يفجر مفاجأة مدوية بشأن لاعبي الأهلي

نسألكم الدعاء.. التشخيص الأخير للدكتور هاني الناظر بعد إصابته بخلايا سرطانية

أحمد الطنطاوي يجيّش المؤسسات الدولية ضد مصر.. وشبهة في بيان البرلمان الأوروبي

موضوعات متعلقة

"الصف الأخير" يحصد جائزتي أفضل فيلم وسيناريو في مهرجان الإسكندرية

احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. لطيفة تهدي مصر أغنية وطنية

جمال العدل يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة نادي الزمالك

بعد أزمتها مع ميدو عادل..أول ظهور لـ لقاء سويدان في مهرجان الإسكندرية

اعتزال بهاء الدين محمد الشعر الغنائي

قرار مهم من إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

منى الشاذلي تعرض لأول مرة نص وصية محمد حسنين هيكل لزوجته

عزلوني.. آيتن عامر تحذر متابعيها عبر الفيسبوك بعد إصابتها بفيروس |تفاصيل

ترشيحاتنا

معجزات سورة آل عمران يوم الجمعة..6 أسرار بينها قضاء الحاجة وفك السحر

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزر إيزو اليابانية

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

حزب الوفد يعلن تقديم عبد السند يمامة أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة..الأحد القادم

تصل لـ 350 ألف جنيه .. سيارات مستعملة أوتوماتيك للبيع

الوطنية للانتخابات تستقبل اليوم مرشحى الانتخابات الرئاسية 2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من سرطان الثدي … فوائد خارقة لتناول صفار البيض

طريقة عمل البرجر المنزلى

طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة

بعد انتشاره في أنحاء من العالم .. علامات تؤكد دخول البق بمنزلك ؟

فيديو

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

ادعوا له بالشفاء.. تفاصيل مرض هاني الناظر ورسالة نجله| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ