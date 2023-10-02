أحمد فؤاد سليم: خشيت من عدم ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

عبر الفنان أحمد فؤاد سليم، عن عميق سعادتها بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي نيته خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن هذا القرار في غاية الأهمية.



وأضاف أحمد فؤاد سليم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي شخص مخلص يبحث عن مصالح الوطن بمنتهى الإخلاص والتفاني، متابعا أن السيسي يعمل لصالح الوطن فقط.

وتابع الفنان أحمد فؤاد سليم، أن خشيت من عدم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوض انتخابات الرئاسة لا تصور وجود شخص مثله، مستدركا أن مهما بحثنا لن نجد من يستطيع قيادة الدولة مثل الرئيس السيسي.