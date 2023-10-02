بعد إعلان السيسي ترشحه.. تعليق مفاجئ من عمرو أديب حول الانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن الانتخابات الرئاسية هامة للغاية، "إذا تم تنفيذ ما قاله الرئيس السيسي عن الانتخابات هنشوف انتخابات قوية ومميزة جدا ومشرفة، والرئيس السيسي اليوم أبدى تقديره واحترامه لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية".

عمرو أديب يعلق على تصريحات الرئيس السيسي

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي طالب المصريين بالنزول والمشاركة لوجود شيء مشرف أمام المصريين وأمام العالم أجمع.

وتابع عمرو أديب: "مهم جدا المصريين يحسوا أن فيه انتخابات وفيه مشاركة كبيرة لأن المصريين لو لقوا الموضوع مش أد كده مش هينزلوا، زي ماتش الكورة بالظبط لو فيه منافسة تلاقي المشاهدين كتير، والعكس".

وأردف، أنه يأمل أن ما قاله الرئيس اليوم يُترجم على أرض الواقع، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية فرصة لإرسال الشعب رسائل حول أزماته ومشاكله.

واستكمل: "أه نزولك كمواطن مهم في الانتخابات، أنك تقول للرئيس اتفضل كمل لو سمحت في فترة رئاسية جديدة، أو أن أنت تبعت رسالة أن أنت مستعجل جدا، وأن مسار الدولة مش عاجبني، وأن أنا واقف عند هذا الأمر، وأن فيه حاجات تانية ممكن تتعمل".