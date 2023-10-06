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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اكتشاف سمكة الديك الزاهية في مياه مرسى علم

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

رصد عدد من الغطاسين ظهور سمكة الديك الجميلة قبالة سواحل مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، والتي تعتبر جزءًا من التنوع البيولوجي الرائع الذي تحتضنه البحر الأحمر، وهي تسلط الضوء على سلامة البيئة البحرية في المنطقة.

 

وفي تصريح للدكتور محمود معاطي، الباحث في معهد علوم البحار والمصايد بالغردقة، أوضح أن سمكة الديك تعتبر واحدة من أغرب الفصائل السمكية الموجودة، حيث تميزها ألوانها الزاهية الجذابة. 

وأضاف معاطي أنها تنتمي إلى عائلة سمكة البومة وتتميز بوجود 18 شوكة مسممة تشكل خطرًا على الإنسان. ورغم ذلك، فإنها لا تهاجم الإنسان إلا عندما تشعر بالخطر، وتوجد بالقرب من الشعاب المرجانية في مرسى علم والغردقة.

 

وأوضح معاطي أن سمكة الديك تبلغ طولها نحو 30 سم وتقوم بتغيير شكلها لتناسب البيئة المحيطة بها وتختبئ من أعدائها، وتأتي ألوانها المتناغمة كجزء من آلية الدفاع الطبيعية لهذه الكائنات البحرية.

 

من جهة أخرى، حذر الدكتور محمود عبد الراضي، مدير معهد علوم البحار والمصايد السابق بالغردقة، من خطورة سم سمكة الديك، حيث يمكن أن يتسبب في أضرار كبيرة للإنسان بما في ذلك الشلل وصعوبة حركة الأعضاء وارتفاع في درجة الحرارة والقيء، وفي حالات نادرة، فقدان للوعي.

سمكة الديك التنوع البيولوجي البحر الأحمر مرسى علم الغردقة السلامة البيئية

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