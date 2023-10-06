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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

متحدثا عن الشهداء.. وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من التجمع الخامس

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيلقي خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الدكتور محمد شوقي المتيني، بالتجمع الخامس.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

نص خطبة الجمعة

ونشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة الجمعة اليوم والتي ستكون تحت عنوان «فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم» تسهيلا على الأئمة في إعداد وتحضير الخطبة.

وجاء نص خطبة الجمعة كالآتي:
«فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم»: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: {والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم}، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فإن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه، لذلك كان نبينا (صلى الله عليه وسلم) يتمنى الشهادة مرات ومرات، حيث يقول (صلوات ربي وسلامه عليه): (والذي نفسي بيده، وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (ما أحد يدخل الجنة يجب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة).

وقد خص الله (عز وجل) الشهداء بفضائل عظيمة، ومكانة سامية، فهم في صحبة النبيين والصديقين، حيث يقول الحق سبحانه: {ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النّبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وعندما جاءت أم حارثة بن سراقة (رضي الله عنه) إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة- وكان استشهد يوم بدر-، فقال لها النبي (صلى الله عليه وسلم): (يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى).
 

وزير الاوقاف محمد مختار جمعة خطبة الجمعة اليوم التجمع الخامس الشهداء

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