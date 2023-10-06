الأهلي يواجه بطل الكونغو بنصف نهائي بطولة أفريقيا لرجال اليد

يلتقي الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، نظيره بي ام سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 44 والمقامة بالكونغو برازافيل خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 7 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الواحدة ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة الكونغولية "برازافيل"

وتأهل المارد الأحمر لقبل النهائي بعد اكتساح نظيره نزيكو الكاميروني بنتيجة 35-18، فيما فاز الفريق الكونغولي على نظيره ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29-24.

وكان الشياطين الحمر قد تغلبوا على الفريق الكونغولي حينما التقيا في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بنتيجة 37-24.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 19 لاعبًا وهم: "إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني "فوكس" - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - أحمد هشام "سيسا" - محمود عبد العزيز "جدو".

الجدير بالذكر، أن الترجي التونسي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب تغلبه على نظيره الزمالك بنتيجة 28-24 في النهائي الذي أقيم على صالة نادي الحمامات.