الأهلي يصطدم ببترو أتليتيكو الأنجولي بنصف نهائي بطولة أفريقيا لسيدات اليد

يصطدم الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد عادل "زولا"، بنظيره بترو أتليتيكو الأنجولي في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 44 والمقامة بالكونغو برازافيل خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 7 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر، أن ينطلق اللقاء في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الكونغولية "برازافيل".

وتأهل المارد الأحمر لقبل النهائي بعد فوزه على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 31-29، فيما تفوق الفريق الأنجولي على نظيره نزيكو الكاميروني بنتيجة 36-23.

وتضم قائمة الأهلي في البطولة 18 لاعبة وهن: "نصرة عيد - شهد الشواربي - منة الله سيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رانا راضي - السنغالية دونجو كمارا - الأنجولية فيفالدا دا سيلفا - رحمة محمد - روان سعيد - دنيا صقر - ملك أحمد - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد".

الجدير بالذكر، أن الأهلي حصد برونزية بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس والتي احتضنها المارد الأحمر مايو الماضي بعد غياب دام 30 عامًا عن منصة التتويج القارية.