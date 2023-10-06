مياه مطروح: تدعيم المحافظة بمعدات شفط من جميع المحافظات للسيطرة على الأمطار

قال، الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، إنه قد بدأ سقوط الأمطار على مطروح يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة، كما أكدت هيئة الأرصاد حينها سوف تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة مطروح ولكن المطر كان مكثفا ومركزا على المنطقة الجنوبية بمطروح فى الصحراء، وتجمعت هذه الأمطار فى الوديان وكونت سيولا، زاحفة على مدينة مطروح.





وأكد خالد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “الاولى”، أن زحف مياه السيول لمدينة مطروح أدى إلى انهيار أحد سدود الإعاقة، مضيفة ان هناك سدود مقامة فى الوديان ليس بغرض تخزين المياه، ولكن بغرض تهدئة سرعة المياه أو تجميعها منعا لتسريبها فى باطن الأرض.

بأوامر من محافظ مطروح تم تحويل مياه السيول لمصارف بعيدة عن المناطق السكنية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، بأنهيار أحد السدود على منطقة القصر والخروبة، مما ادى لأندفاع كميات كبيرة من المياه على المنطقة، وتم إخطار محافظ مطروح على الفور وتم تواجده فى هذه المناطق وتم إخطار غرف العمليات للقيام بالعمليات اللأزمة، مؤكدا أن محافظ مطروح أمر بتحويل المياة إلى مصارف بعيدة عن المناطق السكنية وتحويلها لمسار تجاه البحر.

دعم مدينة مطروح بمعدات لشفط المياه من محافظات عديدة

وأضاف دكتور إبراهيم خالد أنه لا يوجد خسائر، ولكن ذهاب المياه على الطرق هو الذي تسبب في خطر

ولكن تم توجه المياه بمنطقة القصر والخروبة على البحر، مضيفا أنه تم توجه المياه إلى منطقة سوق ليبيا ولكن أيضا تم السيطرة على الموقف وتحويل المياه إلى مسار أخر تجاه البحر، كما تم أيضا زحف المياه إلى منطقة الكيلو 4 ولكن تم السيطرة عليها منذ ساعات، وتم متابعة هذه الأعمال من محافظ مطروح ،الشركة القابضة، ووزير الإسكان ،التنمية المحلية، كما امر رئيس الوزراء لدعم مدينة مطروح بمعدات من جميع المحافظات الاخري والشركات الشقيقة.

واستطرد: تم جلب 34 معده ما بين سيارة شفط المياه، وبدالة ضغط مياه من إسكندرية والجيزة والبحيرة والمننوفيي والغربية، وتم السيطرة على تجمعات المياه بمدينة مطروح، وسوف يتم توزيع جميع المعدات لجميع المناطق الفرعية لمتابعة المواطنين وشفط المياه سواء حول المنازل او بداخلها.