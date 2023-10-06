عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مياه مطروح: تدعيم المحافظة بمعدات شفط من جميع المحافظات للسيطرة على الأمطار

أهالى مطروح يستغيثون
أهالى مطروح يستغيثون

قال، الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، إنه قد بدأ سقوط الأمطار على مطروح يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة، كما أكدت هيئة الأرصاد حينها سوف تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة مطروح ولكن المطر كان مكثفا ومركزا على المنطقة الجنوبية بمطروح فى الصحراء، وتجمعت هذه الأمطار فى الوديان وكونت سيولا، زاحفة على مدينة مطروح.
 


وأكد خالد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على فضائية “الاولى”، أن   زحف مياه السيول لمدينة مطروح أدى إلى انهيار أحد سدود الإعاقة، مضيفة ان هناك سدود مقامة فى الوديان ليس بغرض تخزين المياه، ولكن بغرض تهدئة سرعة المياه أو تجميعها منعا لتسريبها فى باطن الأرض.

بأوامر من محافظ مطروح تم تحويل مياه السيول لمصارف بعيدة عن المناطق السكنية

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، بأنهيار أحد السدود على منطقة القصر والخروبة، مما ادى لأندفاع كميات كبيرة من المياه على المنطقة، وتم إخطار محافظ مطروح على الفور وتم تواجده فى هذه المناطق وتم إخطار غرف العمليات للقيام بالعمليات اللأزمة، مؤكدا أن محافظ مطروح أمر بتحويل المياة إلى مصارف بعيدة عن المناطق السكنية وتحويلها لمسار تجاه البحر.

دعم مدينة مطروح بمعدات  لشفط المياه من محافظات عديدة

وأضاف دكتور إبراهيم خالد أنه لا يوجد خسائر، ولكن ذهاب المياه على الطرق هو الذي تسبب في خطر
ولكن تم توجه المياه بمنطقة القصر والخروبة على البحر، مضيفا أنه تم توجه المياه إلى منطقة سوق ليبيا ولكن أيضا تم السيطرة على الموقف وتحويل المياه إلى مسار أخر تجاه البحر، كما تم أيضا زحف المياه إلى منطقة الكيلو 4 ولكن تم السيطرة عليها منذ ساعات، وتم متابعة هذه الأعمال من محافظ مطروح ،الشركة القابضة، ووزير الإسكان ،التنمية المحلية، كما امر رئيس الوزراء لدعم مدينة مطروح بمعدات من جميع المحافظات الاخري والشركات الشقيقة.

 

واستطرد: تم جلب 34 معده ما بين سيارة شفط المياه، وبدالة ضغط مياه من إسكندرية والجيزة والبحيرة والمننوفيي والغربية، وتم السيطرة على تجمعات المياه بمدينة مطروح، وسوف يتم توزيع جميع المعدات لجميع المناطق الفرعية لمتابعة المواطنين وشفط المياه سواء حول المنازل او بداخلها.

سدود الإعاقة مدينة مطروح الصرف الصحى مياة الشرب محافظة مطروح محافظ مطروح رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

«اشتري شبكتك بسرعة»|هزة تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة وعيار 21 مفاجأة

بنطلون نيرمين الفقي يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

مليون خيبة.. مدير الزمالك السابق يعلق على انتقال سيف عابد للأهلي

عقب اعتذاره | رجاء خاص من حسام عاشور لـ الخطيب

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

بشرى من الحكومة بشأن انخفاض الأسعار.. وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير الخارجية: استلهام روح أكتوبر النضالية يضخ طاقة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

سلع غذائية بأسعار مخفضة 25%.. المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها للمواطنين

السيسي: نستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة

قبل القرعة.. قرار كاف يمنح الزمالك فرصة ذهبية للمنافسة بقوة على الكونفدرالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

احذروا.. 5 أبراج أكثر عرضة لـ الحوادث

العميد محمود محمد عبد العاطي لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في الدفرسوار.. ومصر أذلت إسرائيل في حرب أكتوبر

سعر إطلالة نانسي عجرم الملفتة يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

دكتور وميكانيكي .. الكشف عن أكبر عصابة لسرقة الأعضاء في باكستان /فيديوجراف

أرض بلا جاذبية «كأنك في الفضاء».. ما حقيقة الفيديو المبهر ؟ «فيديوجراف»

كلنا واحد.. مد المبادرة لشهر إضافي لتوفير السلع بأسعار مخفضة| فيديو

في مشهد مؤثر.. فتاة تركية تذرف الدموع فرحًا لإتمامها حفظ القرآن الكريم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ