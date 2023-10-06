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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس لجنة الصحفيين بالمحافظة يشارك في احتفالات نصر أكتوبر بالغربية

لجنة نقابة الصحفيين
لجنة نقابة الصحفيين بالغربية

شارك الكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية،  صباح اليوم الجمعة في فعاليات احتفالات محافظة الغربية بنصر أكتوبر المجيد.

 

وكان الدكتور  طارق رحمي  محافظ الغربية قد وضع أكليل الزهور على قبر النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة طنطا، ويرافقه اللواء خالد عبد السلام مدير الامن  والمستشار العسكري للمحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية والأهلية والشعبية.

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عقب ذلك تبدأ الزيارات الميدانية للمناطق العسكرية بالغربية، مثل القاعدة الجوية بمحلة مرحوم والمطار واللواء 101 ومنطقة تجنيد طنطا لتقديم التهنئة للضباط والجنود بأعياد أكتوبر.

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وعلى صعيد آخر  يتم تنصيب منصة رئيسية دا  تقدم عروضا ثقافية وفنية واستعراضية لنماذج من البطولات الرائعة لرجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة بمسرح الثقافي بطنطا .

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