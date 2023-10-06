السيسي: نستعد للتعامل مع أي أزمات تواجه أي محافظة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل محافظة يجب أن تستعد للتعامل مع أي أزمات تواجهها.

وطالب خلال تفقده مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، من المحافظات خلال شهرين، أن تقوم بعمل تأمين والاستعداد لـ أي أزمة، وأنه سيقوم بتفقد ذلك.